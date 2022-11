Italia U18 ko 3-0 con la Francia: in campo il Primavera Bakoune

L’Italia Under 18 perde in amichevole 3-0 con la Francia. In campo anche un giovane del Milan Primavera

Dopo quella di giovedì, la Nazionale Under 18 ha perso anche la seconda amichevole contro i pari età francesi disputata al centro federale di Clairefontaine. I ragazzi di Daniele Franceschini, nonostante un ottimo primo tempo, sono stati battuti 3-0 dai Bleus. “Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio – l’analisi dell’allenatore -, ma non siamo stati cinici nello sfruttarle. Mi è però piaciuta la mentalità con cui i ragazzi sono scesi in campo. Nel secondo tempo, invece, abbiamo perso un po’ le distanze tra i reparti ed è anche uscita fuori la qualità della Francia che con questo gruppo lo scorso anno ha vinto l’Europeo Under 17”.

In campo anche il terzino rossonero Adam Bakoune, all’esordio nella nazionale di categoria.