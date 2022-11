Ecco le giocatrici convocate del CT Viviana Schiavi per lo stage dell’Italia U16 femminile in programma a Tirrenia

Dopo quello di Tirrenia del mese scorso, la Nazionale Under 16 femminile torna a radunarsi per il secondo stage della stagione, in programma dal 21 al 24 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un raduno in cui il tecnico Viviana Schiavi valuterà un gruppo di ragazze alla prima convocazione in maglia azzurra, fatta eccezione per Mazzocchi, Nespolo e Venturini che avevano già fatto parte dello stage di Tirrenia. L’obiettivo dei raduni di inizio stagione è infatti quello di visionare il maggior numero di ragazze possibili, per poi formare la squadra che – dopo lo stage di dicembre – a gennaio parteciperà al Torneo di Sviluppo UEFA organizzato dall’Olanda e a cui parteciperanno anche Germania e Inghilterra.

L’elenco delle convocate

Portieri: Giulia Mazzocchi (Sampdoria), Sabrina Nespolo (Juventus), Elisa Schiavo (Roma);

Difensori: Giorgia Beduschi (Inter), Elisa Bonanomi (Milan), Giada Cavallaro (Inter), Emma Lombardi (Fiorentina), Gaia Massa Boa (Juventus), Sofia Pomati (Milan), Flaminia Positano (Roma), Michela Venturini (Inter);

Centrocampiste: Sara Dalla Gasperina (Juventus), Nicole Esposito (Roma), Matilda Imperiale (Parma), Stella Ieva (Roma), Giorgia Lisi (Apulia Trani), Sofia Zapelli (Milan);

Attaccanti: Giulia Maria Baccaro (Padova), Tina Costisella (Sudtirol), Esmeralda Di Bello (Juventus), Giulia Galli (Roma), Mariarita Pensante (Fiorentina), Fiona Rufolo (Sassuolo), Greta Zanoni (Verona)