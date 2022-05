Italia, si torna a giocare a San Siro: il 23 settembre arriva l’Inghilterra

L’Italia torna a giocare una gara a San Siro. Come riportato dal sito della FIGC, gli azzurri giocheranno contro l’Inghilterra a settembre

L’Italia torna a San Siro. Questo il comunicato della FICG per il match contro l’Inghilterra del 23 settembre.

«La Nazionale torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League. Sarà infatti ‘San Siro’ ad ospitare l’incontro di Nations League tra Italia e Inghilterra, in programma venerdì 23 settembre (ore 20.45), match che precederà l’ultimo impegno di lunedì 26 in casa dell’Ungheria.

Gli Azzurri giocheranno per la 60ª volta a Milano, città Natale della Nazionale (il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, fece il suo esordio vincendo 6-2 con la Francia) dove ha collezionato 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. Milano è la seconda città ad aver ospitato più volte l’Italia dopo Roma (63). Quattro gli impianti milanesi in cui sono scesi in campo gli Azzurri: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione, il Campo Milan e lo Stadio di San Siro, che nel marzo del 1980 fu intitolato a Giuseppe Meazza.

Sono 28 i precedenti tra Italia e Inghilterra, l’ultimo datato 11 luglio 2021 a Wembley nella gara che ha laureato la Nazionale di Roberto Mancini Campione d’Europa. Il bilancio è leggermente favorevole all’Italia: 10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.»