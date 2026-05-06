Italia ai Mondiali, l’ora della verità: “Ho già convinto Infantino”

Si torna a parlare di Italia ai Mondiali in caso di assenza dell’Iran e Infantino sarebbe già stato convinto una volta

Ci risiamo: si torna a parlare dell’Italia ai Mondiali, anche se tutto va nella direzione opposta. L’Iran continua a confermare la sua presenza negli Stati Uniti per la kermesse iridata e la Fifa non ha alcuna intenzione di far sì che la politica rovini l’appuntamento più importante.

Eppure la certezza della presenza della Nazionale di Teheran al via del torneo non c’è e non ci sarà ancora per qualche giorno. Le prossime due settimane dovrebbero essere quelle decisive, con il vertice tra la delegazione della federcalcio iraniana e la stessa Fifa, saltato a Vancouver in occasione del congresso per i problemi con i visti d’ingresso dei delegati di Teheran.

Intanto però c’è chi continua a perorare la causa italiana: si tratta di Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, che da giorni sta tentando di pressare Infantino per far sì che la Nazionale italiana venga ripescata ai Mondiali in caso di forfait iraniano.

Una pressione che lo stesso Zampolli ha confermato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, rivelando tra l’altro di aver convinto già una volta il presidente della Fifa.

Italia ai Mondiali, Zampolli ci crede: “Non ci si può fidare degli iraniani”

L’inviato speciale di Donald Trump racconta come sta provando a fare pressing su Infantino e perché ci sarebbero ancora speranze di vedere l’Italia partecipare ai Mondiali.

Zampolli insiste per l’Italia ai Mondiali (Instagram Gianni Infantino) – Sampnews24.com

Zampolli racconta di aver contattato Infantino con l’appoggio di Trump “perché il regolamento Fifa è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare”, spiegando che “se l’Iran non partecipasse al Mondiale l’Italia – che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking – avrebbe i requisiti giusti”.

Davanti alla constatazione che alla Fifa continuano ad essere sicuri che l’Iran parteciperà, l’inviato di Trump non perso il suo ottimismo, sottolineando le difficoltà che potrebbero insorgere per la delegazione asiatica: “Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi – ha continuato Zampolli – . Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta…”

Quindi ha ricordato di aver già convinto Infantino “l’anno scorso ad effettuare il sorteggio del Mondiale al Trump-Kennedy Center”. Presto però arriverà il momento della verità visto che nei prossimi giorni dovrà essere messa la parola definitiva a questo caso, ricordando come l’ipotesi più probabile – nel caso di rinuncia dell’Iran – sia il ripescaggio degli Emirati Arabi Uniti, quale prima nazionale asiatica non qualificata.