Italia Inghilterra, a Wembley ci sarà anche il Presidente Mattarella

Per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, a Wembley ci sarà anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Parterre importante, e non potrebbe essere altrimenti, per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra in programma domenica sera. E in tribuna ci saranno anche personalità di spicco italiane.

Come riportato da Sky Sport, infatti, sulle tribune di Wembley è stata confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.