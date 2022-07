Italia Femminile, Girelli: «Vogliamo rendervi orgogliosi. Francia fortissima». Le parole dell’attaccante azzurra

Cristiana Girelli è intervenuta in conferenza stampa a due giorni dall’esordio dell’Italia Femminile contro la Francia nell’Europeo. Le parole dell’attaccante azzurra.

OBIETTIVO PERSONALE – «La nostra voglia di lottare è rimasta uguale a quella del 2019, ma nel frattempo sono cambiate tante cose. Personalmente ho molta voglia di migliorare e togliermi delle soddisfazioni con questa speciale maglia indosso. E soprattutto vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente».

FRANCIA – «E’ fortissima, può vantare grandi giocatrici in ogni ruolo e non servirà concentrarsi sulle loro individualità. Fondamentale scendere in campo con umiltà e giocare in maniera intelligente. Noi sappiamo di potercela giocare alla pari, vogliamo che questo viaggio sia indimenticabile».