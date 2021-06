Italia, Donnarumma: «Siamo una grande squadra e stiamo bene insieme»

Il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha parlato degli Europei della Nazionale, ospite del sito della UEFA

«Era importante vincere bene. Abbiamo fatto una grande partita, ma non possiamo farci distrarre. Dobbiamo continuare a lavorare, continuare a prepararci. C’era un’atmosfera fantastica a Roma, ti fa realizzare quanto ci siano mancate le folle. Speriamo che questo sia solo l’inizio. Rappresentare l’Italia significa tanto per noi; siamo orgogliosi di farlo. Onoreremo la maglia fino alla fine. I nostri festeggiamenti a fine partita sono stati moderati: non abbiamo ancora ottenuto nulla. Abbiamo vinto e giocato bene in quella che era una partita importante, ma ora dobbiamo continuare, contro la Svizzera, che è un’altra partita importantissima»

Sullo spirito di squadra – «Abbiamo tutti un ottimo rapporto, siamo una grande squadra e stiamo bene insieme, questo non può che essere un bene. È fondamentale per noi guardare avanti, ci mantiene calmi e ci fa giocare bene insieme. Potrebbe anche essere la cosa più importante. Io, Ciro e Lorenzo abbiamo insegnato il napoletano a tutti i nostri compagni di squadra. Adesso tutti parlano napoletano. Noi napoletani portiamo gioia alla squadra, composta peraltro da tutti bravi ragazzi a cui piace scherzare. Stiamo bene insieme»

Sulla porta inviolata – «Il nostro obiettivo è sempre quello di mantenere la porta inviolata: sappiamo che un gol subito è sempre possibile. Abbiamo fatto benissimo in fase difensiva e cercheremo di continuare così. Non subire reti in tante partite di fila è motivo di orgoglio, ma prima di tutto viene la squadra e le vittorie. Sono davvero contento di come stiamo giocando, restiamo sempre concentrati fino al fischio finale. Questa è la forza di questo gruppo, rimanere concentrato per 90-95 minuti. Tutti l’hanno visto contro la Turchia. Dobbiamo continuare così e mantenere lo stesso desiderio nelle nostre prossime partite»

Sulla Svizzera – «Sono una grande squadra che gioca un buon calcio. Sono anche una squadra abbastanza offensiva, quindi dobbiamo prestare molta attenzione per 90 minuti. Speriamo di fare una grande partita e di ottenere un buon risultato. Dovremo mantenere la stessa attenzione mostrata contro la Turchia. Forse anche di più».