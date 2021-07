Italia Belgio è Lukaku contro Donnarumma: i precedenti sorridono al nerazzurro

Lukaku Donnarumma, la sfida tra Belgio e Italia sarà il quinto atto. I precedenti sorridono all’attaccante belga

Questa sera, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera andrà in scena l’attesissimo quarto di finale degli europei tra Belgio e Italia. La sfida vive di tanti duelli, tra i quali spicca quello tra Lukaku e Donnarumma.

I due giocatori si sono sfidati già quattro volte in carriera nei quattro derby di Milano: solo una vittoria per l’ormai ex portiere del Milan, mentre per Lukaku sono stati tre i successi conditi da quattro reti.