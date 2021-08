Isco Milan, lo spagnolo più lontano: Ancelotti lo vuole tenere

Isco si allontana dal Milan. Dalla Spagna fanno sapere che Carlo Ancelotti sarebbe intenzionato a tenerlo in rosa

Niente Italia. ll sito ufficiale del quotidiano spagnolo AS apre un nuovo scenario per il futuro di Isco. Infatti, da una parte c’è Carlo Ancelotti che nel corso delle amichevoli pre-campionato, quella con il Milan compresa, lo ha impiegato con costanza con la possibilità che alla prima di campionato contro l’Alaves sia titolare; dall’ altra c’è lo stesso Isco al quale, il ritorno dell’allenatore italiano, ha dato nuove motivazioni e ne avrebbe cambiato il futuro, non così più tanto lontano dalla Spagna. Uno scenario che se confermato allontanerebbe definitivamente dall’arrivo a Milano, sfonda rossonera.