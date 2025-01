Inzaghi difende Asllani: «In Supercoppa ha subito un fallo clamoroso su Morata! Così si è riaperta la Supercoppa...»

Simone Inzaghi prende le difese di Kristjan Asllani e torna a parlare della sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Nel corso della conferenza stampa post Venezia Inter, Simone Inzaghi ci ha tenuto a difendere Kristjan Asllani per le critiche ricevute dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

PAROLE – «Avrebbe fatto più notizia il pareggio dell’Inter oggi nonostante anche le altre abbiano frenato, ma mi fa piacere perché vuol dire che siamo cresciuti tanto. Quando non vinciamo vengono fuori notizie come litigi, niente di tutto questo. Il tanto bistrattato Asllani ha subito un fallo clamoroso da Morata. E così si è riaperta la Supercoppa. E subito è stato criticato Asllani per quel gol subito quando ha preso un calcio e c’è stato un fallo clamoroso non fischiato».