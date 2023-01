Inzaghi sulla Supercoppa: «Brozovic e Lukaku? Domani vedremo»

Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi parla così dei possibili recuperi nella rosa in vista della Supercoppa

Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi parla così dei possibili recuperi nella rosa in vista della finale di Supercoppa Italiana di mercoledì. Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter.

«Brozovic e Lukaku? Domattina vedremo, penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare. Vediamo Lukaku come risponderà sul campo. Il riposo è importantissimo. Avendo la partita la sera abbiamo deciso di dormire qui e di allenarci domani mattina ed essere in tarda serata a Ryad. Con tutte queste gare ravvicinate dobbiamo riposarci, è importante per gli atleti.»