Inzaghi sul campionato: «Abbiamo dei rimpianti, potevamo fare di più». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dei rimpianti dell’Inter in campionato. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

«Chiaramente sì, potevamo fare di più in campionato. Ma in questi 18 mesi abbiamo anche fatto cose buonissime. Da qui alla fine abbiamo ancora tantissime partite e dobbiamo fare come stasera»