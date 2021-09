Inzaghi Milan: 20 anni fa il primo gol in rossonero – VIDEO

Il primo di una lunga serie. Il 26 agosto 2001 Filippo Inzaghi ha esordito con la maglia del Milan alla prima giornata di campionato in Brescia-Milan (2-2) mentre nella giornata successiva il 9 settembre segnò il primo gol in rossonero contro la Fiorentina, in una partita che finì con una vittoria per 5-2.

Il club ha voluto ricordare quell’anniversario con un video pubblicato sul proprio account Twitter

#OnThisDay 🆚 Fiorentina

The first of many goals in Rossonero from the one and only: Filippo Inzaghi

20 anni fa, SuperPippo segnava il primo di tanti gol in rossonero

