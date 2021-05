Inter, Zanetti: «Progetto congiunto con il Milan per lo stadio. Ecco la situazione»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della figura di Antonio Conte e dello Scudetto nerazzurro. Le sue parole

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Nacion. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU CALCIO NEWS 24

NUOVO SAN SIRO – «È un argomento di cui si parla da due o tre anni e stiamo ancora aspettando delle definizioni. È un progetto congiunto con il Milan, ma i permessi dipendono dal comune e da una commissione che non finisce mai con la sua analisi. La pandemia, probabilmente, non ha aiutato per tutti gli stop che ha portato».