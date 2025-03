Inter Udinese, turnover in vista del Milan? Le scelte di Inzaghi

Condividi via email

Inter Udinese, Simone Inzaghi pensa già al derby? Manca qualche titolare nella formazione schierata oggi dal tecnico

L’Inter scenderà in campo alle 18:00 e mercoledì sarà impegnata nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Simone Inzaghi ha fatto turnover in vista della stracittadina? Queste le sue scelte:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski. All. Inzaghi

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca.

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic