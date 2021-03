Inter Sassuolo si recupera il 7 aprile: orario a sorpresa

La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo: ecco quando si giocherà il 7 aprile

La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo. Si giocherà il 7 aprile alle 18.45. Orario a sorpresa, considerando che nello stesso momento si giocherà anche Juventus-Napoli.

«Si comunica che la gara di Serie A TIM Inter-Sassuolo valevole per la nona giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45 (DAZN)».