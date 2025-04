Inter, pareggiato anche il Milan: sul numero di partite stagionali. Ai rossoneri è capitato oltre 20 anni fa

Condividi via email

Inter in semifinale di Champions League, nel numero complessivo di partite stagionali i nerazzurri hanno pareggiato il risultato del Milan

Con l’accesso alla semifinale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi disputerà almeno 61 gare stagionali, che diventerebbero 62 in caso di passaggio alla finale di Monaco.

I nerazzurri raggiungono così il risultato che aveva ottenuto il Milan di Carlo Ancelotti nella stagione 2002/2003. Annata in cui i rossoneri, oltre alle 38 partite di campionato, hanno raggiunto la finale sia in Champions League che in Coppa Italia vincendole entrambe.