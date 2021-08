Inter, Oriali non è più il First Team Technical Manager: il comunicato

Lele Oriali saluta l’Inter. La notizia era nell’aria e ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro.

FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale.