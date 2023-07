Inter, Mkhitaryan avvisa il Milan: «Qui per lottare per lo scudetto»

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato così in vista della prossima stagione. Milan avvisato?

Intervenuto sui canali ufficiali dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato di quelli che sono gli obiettivi stagionali per lui e per i nerazzurri, mandando un chiaro messaggio alle rivali, tra cui il Milan.

LE PAROLE – «Gli obiettivi? Mi interessano quelli di squadra, perché sono quelli che contano. Gli obiettivi non cambiano mai, noi siamo qui per lottare per lo Scudetto, vincere la Coppa e la Supercoppa e andare il più lontano possibile in Champions, quello che abbiamo fatto lo scorso anno e che speriamo di ripetere anche quest’anno».