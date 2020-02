Inter-Milan, ultimi biglietti in vendita per il secondo anello blu

Sono ancora in vendita gli ultimi biglietti per il secondo anello blu in vista del derby inter-Milan di domenica sera

Manca sempre meno al calcio d’inizio del Derby di Milano, sfida valida per la 23° giornata di Serie A in programma domenica 9 febbraio alle 20.45.

Un appuntamento unico, da vivere insieme allo stadio. Sono ancora disponibili, infatti, gli ultimi biglietti per il Secondo Anello Blu, acquistabili online, a Casa Milan, in tutte le filiali banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.

BIGLIETTI

I tagliandi rimasti, sono in vendita per i possessori di Carta Cuore Rossonero (attiva e con riconoscimento avvenuto). Ricordiamo che il cambio nominativo sarà effettuabile solo a favore di possessori di Carta Cuore Rossonero (sempre attiva e con riconoscimento avvenuto).

I DETTAGLI

I biglietti verranno caricati direttamente su Carta Cuore Rossonero e sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti (in questa fase si potrà procedere all’acquisto di più biglietti solo nel caso in cui le carte Cuore Rossonero saranno attive e con riconoscimento avvenuto). Il prezzo di ogni singolo biglietto è di 45€ + prevendita in base al canale.

Fonte: acmilan.com