Inter Milan Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la quattordicesima giornata di campionato

Giorno di derby in casa Milan Primavera. Oggi alle 14:30 i rossoneri affrontano l’Inter al Suning Youth Development Center, in quello che è un antipasto della stracittadina di Supercoppa. Squadra divise da soli due punti in classifica, con i ragazzi di Abate al 12° posto e quelli di Chivu al 13°. Un match importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Segui la cronaca live.

Inter Milan Primavera 0-0 LIVE: la cronaca del match

Calcio d’inizio alle 14:30.

1′: fischio d’inizio, è iniziato il derby di Primavera tra Inter e Milan

5′ calcio di punizione per i neroazzurri dal limite dell’area di rigore

8′: primo cartellino giallo del match: ammonito Paloschi per fallo su Martini. È ancora punizione per l’Inter

9′: occasione Inter: i neroazzurri si rendono pericolosi con la girata di Di Pentima, ma Nava salva la porta rossonera

12′: prima conclusione anche per il Milan con El Hilali, che si ripete dopo pochissimi secondi con il bis

14′: prova a calciare Esposito, ma il giocatore interista scivola e il tiro esce non di poco a lato della porta rossonera

19′: il Milan ritrova l’area di rigore avversaria con Scotti, ma l’azione si concretizza in un nulla di fatto

21′: prova Gala con un tiro da fuori area, ma il numero otto rossonero non inquadra lo specchio della porta

23′: occasione Inter! Doppio tentativo dei neroazzurri, ma in entrambi casi Nava blocca tutto e respinge in calcio d’angolo

Inter Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

INTER: 1 Botis; 27 Dervishi, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 40 Delvecchio, 41 Tommasi, 4 Stankovic, 9 Zuberek, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 33 Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN: 69 Nava; 5 Simic, 7 Alesi, 8 Gala, 10 El Hilali, 22 Eletu, 58 Scotti, 73 Paloschi, 80 Longhi, 91 Casali, 97 Bartesaghi. A disposizione: 95 Torriani, 6 Nsiala, 14 Pluvio, 16 Stalmach, 17 Foglio, 19 Perera, 20 Robotti, 54 Malaspina, 57 Parmiggiani, 61 Sia, 77 Omoregbe, 90 Mangiameli. Allenatore: Ignazio Abate.

MARCATORI:

INTER:

MILAN:

ARBITRO: Kevin Bonacina

ASSISTENTI: Veronica Vettorel – Franck Loic Nana Tchato

AMMONITI: 8′ Paloschi