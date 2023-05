Inter Milan, Pioli ritrova un difensore per il ritorno della semifinale di Champions League: partirà dalla panchina

Inter e Milan sono pronte a scendere sul terreno di gioco di San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League.

Buone notizie per Stefano Pioli, che ritrova un difensore per l’importantissima sfida europea. Si tratta di Alessandro Florenzi, indisponibile dallo scorso 30 aprile. Siederà in panchina.