Inter Milan, nulla da fare per Romagnoli: per lui neanche panchina

Non ci sarà nel Milan il capitano Alessio Romagnoli per il derby contro l’Inter. Il difensore non è neanche in panchina

Assente nel Milan Alessio Romagnoli in vista del derby contro l’Inter. In conferenza stampa Stefano Pioli aveva definito decisivo per lui l’ultimo allenamento. Evidentemente il capitano non ha dato le rassicurazioni che servivano e non è presente neanche in panchina.

Confermata questa sera la coppia centrale Kalulu-Tomori, con Gabbia primo sostituto.