Inter Milan, pessima notizia per Simone Inzaghi: si è fermato il titolarissimo ed è a rischio per mercoledì. Le ultimissime sui rossoneri

Brutta notizia in casa Inter: dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, la squadra nerazzurra si sta preparando per affrontare il Bologna in campionato, ma dovrà fare a meno di Marcus Thuram.

Il francese ha subito un affaticamento che gli farà saltare la sfida contro il Bologna e, come riportato da Sky Sport, sarebbe anche in forte dubbio per la sfida contro il Milan.