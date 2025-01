Inter Milan, Sozza bocciato dai quotidiani

Inter Milan, giudicata negativamente la prestazione del direttore di gara. Numerosi gli errori secondo i principali quotidiani sportivi

Come ogni derby che si rispetti non sono mancate le polemiche. Vince il Milan la finale di Supercoppa Italiana ed in casa Inter c’è da ridire su alcune decisione dell’arbitro Sozza. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi non sono positive.

GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 5 – «Si perde o giudica in maniera differente episodi piuttosto chiari. Almeno gestisce con buonsenso la baruffa Barella-Leao nata (forse) da un equivoco.

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 5 – «Non è questo l’arbitro sul quale l’Italia dovrebbe puntare: sbaglia partita Sozza, tecnico (falli chiari non fischiati) e disciplinare (il giallo al Çalhanoglu al 13’? Il fallo e giallo per Theo Hernandez su Dumfries al 34’? quello per Thiaw su Barella?) assolutamente rivedibile, finisce per incidere su una gara facile alla fine da dirigere (avete presente il, derby di Roma?). Fra le cose peggiori, il richiamo a Leão (e Barella) con il portoghese che proprio non lo calcola e lui, passivamente, non fa nulla. Male».