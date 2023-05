Inter Milan, che spettacolo a San Siro! La coreografia dei tifosi rossoneri prima della sfida di Champions League

Inter e Milan sono in campo a San Siro per la gara valevole per il ritorno della semifinale di Champions League. In palio un posto nella finalissima di Istanbul.

Poco prima del match i tifosi rossoneri hanno dato spettacolo sugli spalti con una coreografia mozzafiato. L’obiettivo è sostenere i ragazzi di Pioli nell’impresa.