Inter Milan, sui biglietti per il derby di ritorno: notizia per i tifosi

Condividi via email

Inter Milan, mercoledì 2 ci sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Arrivano novità per i tifosi in vista del ritorno

Mercoledì 23 aprile andrà in scena la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Gara nella quale sarà l’Inter ad essere squadra ospitante ed il Milan squadra ospite. In questo senso ci sono novità importanti per i tifosi rossoneri.

Dalle ore 15:00 di venerdì 28 marzo è aperta la vendita dei tagliandi del settore ospiti di San Siro.