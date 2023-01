Inter, si ferma Lukaku: l’obiettivo è recuperarlo per la Supercoppa contro il Milan. L’attaccante neroazzurro vuole essere presente a Riad

Niente Coppa Italia per Romelu Lukaku. Il giocatore è fermo ai box per via di un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro, che porterà il belga a saltare gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma.

Come riporta Sportmediaset.it, il programma di recupero prevede il classico trittico fisioterapia, piscina e cyclette sino a mercoledì per poi tornare a far lavorare l’attaccante, almeno in personalizzato, tra giovedì e venerdì sul campo. L’obiettivo di Simone Inzaghi è averlo a disposizione per la sfida di Supercoppa contro il Milan a Riad.