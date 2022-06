Inter, Lukaku si (ri)presenta: «Grande emozione e voglia di vincere»

Ecco le prime parole (riportate tramite i canali ufficiali della squadra) di Romelu Lukaku dopo il suo ritorno all’Inter

Ai microfoni di Inter TV, riecco Romelu Lukaku: il centravanti belga spiega così il suo ritorno.

«Emozioni forti. L’Inter mi ha dato tanto, ora serve lavorare per dare il miglior contributo alla squadra. Zhang? Abbiamo parlato di tante cose, devo ringraziarlo per aver permesso tutto ciò. Io e la mia famiglia siamo tornati a casa. Non ho lasciato la casa quando sono andato in Inghilterra e questo vuol dire qualcosa. Sono tornato per i tifosi, i compagni e l’opportunità di lavorare con Inzaghi. Voglio vincere far vincere l’Inter e darò tutto in campo».