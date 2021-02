Inter, Lukaku: «Scudetto? Abbiamo mandato un segnale. Per noi era un test»

Romelu Lukaku ha firmato la vittoria dell’Inter con l’ennesima prestazione devastante: ecco le sue dichiarazioni dopo il Genoa

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Genoa.

«Stiamo crescendo, siamo primi è una bella sensazone, dobbiamo continuare e non mollare. L’anno scorso queste gare le perdevamo, adesso dobbiamo guardare al Parma dove non sarà facile. Queste partite sono opportunità per dare segnali agli altri, il campionato è lungo, dobbiamo guardare partita dopo partita. Oggi per noi era il vero test. La mia mentalità è di migliorare sempre ma non è solo la mia ma di tutti i giovani dell’Inter come Barella e Bastoni. Classifica marcatori? Io penso sempre a vincere, sono in un buon momento della mia carriera ma la cosa più importante è l’Inter».