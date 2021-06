Inter, doppia idea Mancini-Pessina: incontro con l’agente. Gli scenari

Martedì l’agente Riso ha incontrato la dirigenza nerazzurra: l’Inter ha chiesto informazioni su Mancini e Pessina

“Abbiamo parlato di un giocatore nuovo”. Queste ieri le parole rilasciate dall’agente Beppe Riso, lasciando la sede dell’Inter dopo l’incontro con la dirigenza per fare il punto sui suoi assistiti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei discorsi tra le parti Marotta e Ausilio avrebbero chiesto riformazioni anche su Mancini e Pessina, assistiti proprio da Riso. Due profili che ai dirigenti nerazzurri piacciono da tempo, con il centrocampista dell’Atalanta in particolare che si sta mettendo in mostra ad Euro 2020 con la Nazionale. Per trattare con la ‘Dea’ l’Inter dovrebbe però piazzare sul mercato di un paio di esuberi (Nainggolan e Joao Mario in primis), mentre i campioni d’Italia restano alla finestra anche per Mancini che prossimamente avrà un incontro con la Roma per discutere del rinnovo contrattuale. Al momento, però, le due piste sarebbe catalogate come semplici idee.