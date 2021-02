Inter, Conte: «Nessun patto Scudetto. Questa sera guarderò Roma-Milan»

Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa che lancia l’Inter in fuga: ecco le sue dichiarazioni post gara

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Genoa.

ROMA MILAN – «Guarderò assolutamente Roma-Milan. Il calcio è la mia passione, è una bella partita e la guarderò assolutamente»

PATTO SCUDETTO – «Non c’è stato alcun patto Scudetto. Quando sei l’allenatore dell’Inter, tu devi avere l’ambizione di giocare sempre per vincere. Al di là dei periodi storici. La storia dell’Inter parla chiaro. Sono tanti anni che l’Inter non vince, l’anno scorso siamo andati vicini. Siamo usciti dalla Champions in maniera immeritata ma quella delusione c’ha portato a fare una introspezione. Tutti quanti. Abbiamo capito che dovevamo alzare il livello di tutti. Se fossimo in Champions ora, sono sicuro che ce la potremmo giocare».