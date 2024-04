Inter Cagliari 2-2: Ranieri stoppa Inzaghi a San Siro

Inter-Cagliari, finisce 2-2 il posticipo della 32^ giornata di Serie A: Ranieri stoppa Simone Inzaghi a San Siro

L’Inter di Simone Inzaghi non va oltre il 2-2 nella sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro.

Per i padroni di casa in gol Marcus Thuram e l’ex Milan Calhanoglu su rigore. Per i sardi reti di Shomurodov e Viola. Con questo pareggio la squadra di Simone Inzaghi resta a +14 sulla sui rossoneri di Pioli: vincendo nel derby di lunedì prossimo arriverebbe il matematico scudetto.