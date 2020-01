Instagram, Paquetà manda un messaggio ai tifosi rossoneri – FOTO

Lucas Paquetà ha mandato un messaggio via social ai tifosi rossoneri. Il brasiliano sembra aver ritrovato nuovi stimoli

Lucas Paquetà ha mandato un messaggio via social ai tifosi rossoneri. Il brasiliano sembra aver ritrovato nuovi stimoli:

“Voglio andare a ringraziare tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e a chiarire per te la mia situazione reale! Non c’è mai stato alcun ringraziamento a Dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare in Brasile proprio ora! Hanno fatto pressione, una trattativa, tutto sopra menzionato! Ma vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, nel perseguimento dei miei obiettivi, per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti“.