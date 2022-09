Insigne: «Spero che quest’anno il Napoli vinca lo scudetto». Le parole dell’ex capitano partenopeo

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Prime Video del Napoli e dello scudetto. Ecco le parole dell’ex capitano partenopeo e attuale attaccante del Toronto:

«Volevo mandare un abbraccio grande a tutti i tifosi del Napoli, ai miei compagni, al mister, a tutti. Alla società. Anche se sono andato via, come ben sapete mi mancate tutti. Io farò sempre il tifo per voi e spero che quest’anno possiate vincere lo Scudetto perché lo meritate»