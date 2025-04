Infortunio Walker, il Milan culla una speranza! Vuole riaverlo per quella partita. I dettagli

Condividi via email

Infortunio Walker, il club rossonero spera di riaverlo a disposizione per il derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande attenzione alle condizioni di Kyle Walker, operato al gomito nella serata di martedì.

Walker salterà la gara di domani sera in casa dell’Udinese e il successivo impegno di campionato a San Siro contro l’Atalanta a Pasqua, mentre c’è un piccolo spiraglio per il derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma il prossimo 23 aprile.