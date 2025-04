Infortunio Walker, il Milan ha un obiettivo: spera di riaverlo per questa data

Infortunio Walker – Il terzino inglese ha nel mirino una data per tornare in campo. Il Milan spera, ma non è affatto scontato

Il Milan nella serata di martedì ha comunicato un infortunio per Kyle Walker. L’inglese ha riportato una frattura del gomito destro. Una tegola che non ci voleva per i rossoneri.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, per il suo rientro in campo, c’è un obiettivo. Sergio Conceicao spera di averlo a disposizione per Inter-Milan semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21:00.