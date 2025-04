Infortunio Walker, brutta tegola per Conceicao: contro l’Udinese il tecnico ha pensato a questa soluzione. Le ultimissime sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium andrà in scena venerdì la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. Conceicao, causa infortunio, non avrà a disposizione Walker: il favorito per sostituirlo è attualmente Terracciano. Di seguito riportata la probabile formazione di questa partita.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao.