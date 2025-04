Infortunio Walker, Conceicao spiazza tutti: lo ha detto in conferenza

Infortunio Walker, Sergio Conceicao nella conferenza stampa di presentazione di Udinese Milan ha risposto così sui tempi di recupero

Sergio Conceicao, nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Milan, match di Serie A in programma domani, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Kyle Walker.

LE PAROLE – «Questa settimana sono successi un paio di episodi non sono sotto controllo. Però dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio. Non sono soddisfatto al meglio. C’è tanto anche nel piano nell’entrare in partita molto forte, e su quello stiamo lavorando, così come su dinamiche diverse per la squadra. Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo è fuori. Non giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore».