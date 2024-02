Infortunio Tomori, arriva il via libera! Sarà convocato per quella partita

Infortunio Tomori, arriva il via libera! Il difensore inglese sarà convocato da Pioli per quella partita. ULTIME

Pioli può finalmente sorridere: dopo Thiaw, anche Fikayo Tomori è stato praticamente recuperato. Il difensore inglese non è presente tra i convocati per la sfida di questa sera contro l’Atalanta, ma il Milan ha già stilato un piano.

L’obiettivo è convocarlo per la prossima sfida di campionato venerdì contro la Lazio, utilizzando così ancora la prossima settimana per entrare bene in ritmo dopo i due mesi di infortunio. A riportarlo è Tuttosport.