Infortunio Thiaw, novità sul recupero: quando tornerà in campo il difensore centrale del Milan. Le ultime notizie

Tra i calciatori del pacchetto arretrato del Milan fermi ai box c’è anche Malick Thiaw, che si procurato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Come riportato da Calciomercato.com, il tempo di recupero del rossonero è stimato per marzo 2024: difficile vederlo in campo prima di quella data.