Infortunio Santiago Gimenez, ottime notizie da Milanello: indiscrezioni confermate, cosa filtra verso l’Atalanta

Infortunio Santiago Gimenez, arrivano importanti conferme sul recupero dell’attaccante messicano: sarà convocato per l’Atalanta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano conferme in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, fermo dal secondo tempo della gara pareggiata a San Siro contro la Fiorentina, ha perfettamente recuperato dal colpo al fianco e sarà convocato per la sfida di domani contro l’Atalanta.

L’attaccante del Milan però non partirà dal primo minuto: probabile un ingresso a gara in corso per mettere minutaggio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.