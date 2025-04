Infortunio Santiago Gimenez, buone notizie da Milanello! Tutti gli aggiornamenti sul messicano

Infortunio Santiago Gimenez, arrivano buone notizie da Milanello: l’attaccante messicano può recuperare in vista dell’Udinese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande ottimismo per quanto riguarda Santiago Gimenez in vista della gara di venerdì contro l’Udinese.

Buone notizie per Santiago Gimenez, uscito infortunato contro la Fiorentina. Ieri ha lavorato ancora a parte, ma ha svolto una seduta molto intensa e non ha avvertito dolore al fianco sinistro. Se la situazione sarà la stessa, oggi potrebbe essere convocato per Udine.