Infortunio Rebic, per il croato l’obiettivo è la Supercoppa Italiana

Ante Rebic non sarà disposizione di Pioli per Lecce-Milan di domani: il croato spera di recuperare dall’infortunio per la Supercoppa

Come riferito da Sky, Ante Rebic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domani contro il Lecce.

Tuttavia, visto che dopo la partita il gruppo rossonero partirà per Ryad, il croato potrebbe aggregarsi alla squadra per la trasferta in Salento: l’obiettivo del croato è infatti quello di recuperare per finale di Supercoppa contro l’Inter.