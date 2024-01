Infortunio Okafor: allenamento personalizzato anche oggi per lo svizzero. Le ultime dalla seduta odierna del Milan a Milanello

Noah Okafor è ancora alle prese con l’infortunio che lo sta tenendo fermo ai box e lontano dal campo. Arrivano aggiornamenti dall’allenamento di oggi svolto dal Milan a Milanello.

L’attaccante svizzero anche oggi ha proseguito con il suo lavoro personalizzato. Lontano dunque il suo rientro in gruppo e poche le possibilità per l’ex Salisburgo di poter essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica contro l’Empoli.