Infortunio Maignan, francese irremovibile! Messaggio a Conceicao, spiffero da Milanello

Infortunio Maignan, il portiere francese ha già preso la sua decisione: vuole giocare a tutti i costi domenica sera contro l’Atalanta

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, Mike Maignan ha le idee chiare in vista della sfida tra Milan e Atalanta in programma domenica 20 aprile a San Siro.

Mike Maignan vuole giocare a tutti i costi domenica contro l’Atalanta. La decisione verrà presa soltanto all’ultimo secondo, però l’ex Lille sta bene.