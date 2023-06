Infortunio Maignan: la Francia di Deschamps sorride! Le ULTIME. Torna a disposizione il portiere rossonero

La Francia torna a sorridere: il rossonero Mike Maignan, che non era in panchina per la partita contro Gibilterra, torna a disposizione della Nazionale.

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha dichiarato a Telefoot: «Undici titolare? Ho l’imbarazzo della scelta, sono tutti a disposizione».