MN24 – Infortunio Maignan, buone notizie dagli esami odierni! Programma di rientro definito. I dettagli

Infortunio Maignan, positivo l’esito degli esami odierni a cui si è sottoposto il portiere: escluse ulteriori complicanze. I dettagli

Come appreso da Milannews24, arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan dopo il brutto scontro che lo ha visto protagonista (con Alex Jimenez) in Udinese-Milan di venerdì scorso, gara vinta 0-4 dalla squadra rossonera di Sergio Conceicao.

Gli esami specialistici svolti oggi hanno escluso complicanze per Mike Maignan. Nei prossimi giorni il portiere del Milan potrà riprendere progressivamente gli allenamenti.