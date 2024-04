MN24 – Infortunio Maignan, niente Sassuolo per affaticamento: cosa filtra per la Roma

Infortunio Maignan, niente Sassuolo per affaticamento: cosa filtra per la Roma. Tutti i dettagli verso il match di Europa League

Maignan non sarà presente per Sassuolo Milan: il portiere francese salterà la trasferta del Mapei Stadium per un affaticamento muscolare secondo quanto appreso da Milannews24.

Nessun allarme in vista della sfida di ritorno di Europa League contro la Roma: assenza solamente in via precauzionale per il portiere rossonero che dopo l’allenamento odierno non partirà per la trasferta di campionato a Reggio Emilia, in cui giocherà Sportiello.