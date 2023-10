Infortunio Loftus-Cheek, le ultime sul centrocampista inglese in vista della sfida di mercoledì col Psg in Champions

Come appreso dalla nostra redazione, anche nella giornata di oggi Loftus-Cheek ha lavorato a parte a Milanello per smaltire definitivamente l’infortunio che lo ha tenuto ai box anche in Milan-Juve.

L’allenamento di domani sarà decisivo per capire se l’ex Chelsea sarà a disposizione per il PSG.